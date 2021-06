Canal+ et Free offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One

Dès ce mardi 15 juin, Free et Canal+ Séries vous font profiter sur l’Aktu Free du 1er épisode de la première saison de« Bloodlands », toute nouvelle mini-série d’enquête britannique. Pour une semaine au moins, les abonnés Freebox Delta, One, Révolution et Mini 4K peuvent découvrir le tout premier épisode de la série scénarisée par Chris Brandon. Vous pouvez y suivre un commandant de la police nord-irlandaise se lançant dans une chasse à l’homme après avoir rouvert un cold-case. Cette petite série de 4 épisodes est dores et déjà reconduite pour une saison 2 suite à son succès au Royaume-Uni.

Pour voir le 1er épisode, il faut se rendre sur l’AKTU Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.  Si vous souhaitez découvrir le reste de la série, il faudra s’abonner à Canal+ Séries, disponible sur toutes les Freebox à partir de 6.99€ mois. A noter cependant que les abonnés Freebox Delta peuvent bénéficier d’un an gratuit au service de SVOD de Canal+.