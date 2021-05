C’est fait, Free annonce le lancement de ses offres fibre sur un large réseau opéré par Orange

Après de premières pré-ouvertures en mars dernier, Free officialise ce 27 mai son arrivée sur le RIP de Mégalis Bretagne.

Les Bretons peuvent sourire. A la suite de l’accord signé par Free en décembre dernier avec Mégalis Bretagne, les offres FTTH de l’opérateur deviennent accessible pour les habitants desservis par ce réseau d’initiative publique. Dès aujourd’hui, 43 000 logements sont éligibles à une Freebox en fibre optique, répartis sur les communes des quatre départements de la région. D’ici trois mois, Free sera présent sur les 80 000 logements déjà déployés par Mégalis Bretagne dans ces départements.

Opéré par Orange, ce RIP d’envergure concerne 60% de la population et 90% du territoire breton. Ce projet Bretagne Très Haut Débit a pour objectif de déployer la fibre optique à 1,4 million de foyers, entreprises et sites publics. L’opérateur de Xavier Niel commercialisera donc à terme ses offres sur l’intégralité du réseau. “En Bretagne, l’offre Fibre Free est par ailleurs déjà disponible pour 660 000 logements en zone AMII dans les agglomérations de Brest, Rennes, Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Quimper, Saint-Malo, Concarneau, Lannion, Morlaix, Fougères, Douarnenez et Vitré et pour 135 000 foyers en Zone Très Dense (ZTD) à Rennes. Cet été, nous proposerons nos offres à plus de 875 000 foyers dans les quatre départements de la région”, se félicite-t-il.

Les communes bretonnes désormais éligibles aux offres fibre de Free