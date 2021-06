Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un premier réseau opéré par TDF

Comme prévu, les offres fibre de Free débarquent aujourd’hui sur le réseau d’initiative d’Yvelines Fibre.

Aussitôt dit aussitôt fait. Après avoir annoncé la semaine dernière la signature d’un contrat-cadre avec TDF visant la commercialisation de ses offres fibre sur quatre RIP, Free annonce ce matin son arrivée sur le réseau d’Yvelines Fibre opéré par l’opérateur d’infrastructure. Free propose ainsi dès à présent son offre FTTH à 50 000 logements répartis sur 85 communes du département. D’ici trois mois, l’opérateur de Xavier Niel visera les 84 000 logements déjà déployés par Yvelines Fibre.

De quoi proposer d’ici la fin de l’été ses Freebox en fibre optique dans 700 000 foyers dans les Yvelines. Pas moins de 616 000 logements y sont d’ores et déjà éligibles en Zone Très Dense (ZTD) et en Zone AMII. Free prévoit d’être présent également à la fin de l’été sur les autres réseaux opérés par TDF : Val de Loire, Anjou Fibre puis Val d’Oise. Dans toutes ces zones, les entreprises desservies par les réseaux FTTH et intéressées par la fibre sont éligibles à l’offre de Free Pro, précise l’opérateur.

