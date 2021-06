Free offre un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Dès ce mardi 8 juin, Free et OCS vous font profiter sur l’Aktu Free du 1er épisode de la première saison thriller et action d’ « Alex Rider ».

Jusqu’au 15 juin, les abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One peuvent découvrir gratuitement le première épisode de la nouvelle série « Alex Rider » créé par Guy Burt avec entre autres Otto Farrant, Brenock O’Connor et Stephen Dillane, diffusée en intégralité dès aujourd’hui sur OCS via Freebox Replay. Adaptée de la saga littéraire Alex Rider, cette série éponyme vous emporte vers les cimes sociales de l’Upper Class anglaise et plonge dans les tribulations d’un James Bond junior infiltré dans un sombre collège.



Pour voir le 1er épisode, il faut se rendre sur l’AKTU Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.