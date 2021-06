Freebox : plusieurs grosses promos sur des services de SVOD pour certains abonnés

Les plateformes Filmo TV, Univers Ciné et Geo Television sont à prix mini pendant 3 mois sur Prime Video.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et accessible sur les autres box de Free, Amazon Prime Video propose régulièrement à ses abonnés des réductions sur des services de vidéo à la demande payants dans sa rubrique Amazon Channels. C’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui.

Filmo TV

“Succès, légende, découverte… Les meilleurs films sélectionnés pour vous”, le service de cinéma Filmo TV bénéficie pour toute souscription jusqu’au 22 juin d’une réduction intéressante. L’abonnement est proposé à 0,99€/mois pendant 3 mois puis 6,99€/mois. Tous les films proposés par la plateforme sont sélectionnés par son équipe éditoriale. Chaque mois, elle sélectionne pour vous des centaines de films de tous les genres.

Univers Ciné

“Classiques, cultes et pépites indé : tout un monde de cinéma”. Destiné aux cinéphiles, Univers Ciné est affiché à 0,99 €/mois pendant 3 mois, 6,99 €/mois par la suite. Et ce jusqu’au 22 juin. Vous aurez ainsi accès à plus de 800 films, avec un catalogue renouvelé chaque semaine. La plateforme est spécialisée dans le cinéma d’auteur à travers le monde. Vous retrouverez ainsi des oeuvres comme Volver ou Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar, mais aussi du cinéma français avec Saint Amour ou les différents films de Tony Gatlif (Swing, Djam, Je suis né d’une cigogne…). Geo Television

Créée et lancée en 2019 sur Amazon Channels, Geo Television est une offre VOD qui vise à faire « voir le monde autrement ». Déclinaison du magazine photos et voyages bien connu, le service explore les beautés de notre planète par des documentaires de grande qualité consacrés aux thématiques du voyage, de l’aventure, des expéditions, de l’homme et de la nature comme le doc Human et Vu du Ciel du photographe et militant écologiste Yann Arthus Bertrand. À cela s’ajoutent des centaines de reportages TV de GEO. La plateforme passe elle aussi à 0,99 €/mois pendant 3 mois, 3,99 €/mois par la suite. L’offre se termine le 22 juin.