Free officialise le lancement de ses offres fibre dans 7 nouveaux départements

Free continue sans relâche de lancer ses offres fibre sur les différents réseaux d’initiative publique dans l’hexagone. Après la Mayenne la semaine dernière, c’est au tour de 7 départements dans le Grand Est.

L’offre Fibre Free est accessible depuis début mars sur les 7 départements desservis par le Réseau d’Initiative Publique (RIP) Losange, dans le cadre de la délégation de service public concédée par la région Grand Est, annonce ce matin l’opérateur de Xavier Niel.

Commencé fin septembre 2019 sur les départements des Ardennes, de la Marne, et de la Meurthe et Moselle, Free fait savoir qu’il a ouvert la commercialisation début décembre sur les départements de l’Aube, de la Meuse et des Vosges et début mars 2020 sur la Haute-Marne. Au total, plus de 69 000 logements sont aujourd’hui éligibles, répartis sur 280 communes desservies par Losange.

Pas moins de 1,1 million de foyers éligibles aux offres fibre Freebox dans le Grand Est

Sur toute la région Grand Est, les offres FTTH de Free sont par ailleurs accessibles sur plus de 1 100 000 logements éligibles sur l’ensemble des 10 départements dont 200 000 foyers desservis par le réseau RIP Rosace (67 et 68), où l’opérateur s’est lancé en juillet 2019.

Prochaine étape, une commercialisation dans toutes les communes déployées par Losange, en particulier dans les prochaines semaines à Vouziers (08), Nogent-sur-Seine (10), Suippes (51), Langres (52), Chanteheux (54), Thierville-sur-Meuse (55) et Neufchateau (88).

Société de l’opérateur d’infrastructure Altitude avec qui Free a signé un contrat cadre en juin 2018, Losange est une délégation de service public, spécialement créée en juillet 2017. Au delà d’une mission de conception et de construction du réseau, Losange assure l’exploitation, la maintenance et la commercialisation auprès des opérateurs.

Carte du déploiement de la fibre de Free dans le Grand Est