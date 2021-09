Les RIP où les offres fibre de Free sont officiellement disponibles, Univers Freebox met sa carte à jour

Univers Freebox met à jour sa carte permettant d’y voir plus clair dans la disponibilité des offres fibre de Free sur les RIP. Le cap des 40 n’est plus très loin.

Sur quels réseaux d’initiative publique Free est-il présent ? S’il a d’ores et déjà signé un contrat-cadre avec les principaux opérateurs d’infrastructures comme Altitude, Axione, Covage ou encore Orange dans le but de commercialiser ses offres FTTH dans ces zones où le déploiement de la fibre passe par des fonds publics, l’opérateur de Xavier Niel officialise régulièrement son arrivée sur divers réseaux. Aujourd’hui, Free est ainsi présent sur près de 40 RIP avec la volonté d’une présence sur l’intégralité de ces réseaux, même à faible part de marché.

En juillet dernier, Univers Freebox a publié une carte permettant d’y voir plus clair, avec la promesse de mises à jour. Voici donc la dernière version de notre carte des RIP où Free est présent. Nous avons ajouté le RIP Haute-Saône Numérique, opéré par Axione et à propos duquel l’opérateur a communiqué de manière officielle le mardi 7 septembre. “La Fibre Free est disponible pour 100 % des logements desservis par le Réseau d’Initiative Publique Haute-Saône Numérique”, annonçait-il. Pas moins de 19 000 logements répartis sur 46 communes sont concernés et peuvent dès à présent souscrire à un abonnement Freebox en fibre optique. D’ici fin 2021, 75 communes, dont Héricourt, Saint-Loup-sur-Semouse, Port-sur-Saône, Scey-sur-Saône, Saint-Alban ou bien encore Marna, sont en prévision d’ouverture. “Au total 50 000 logements supplémentaires seront prochainement éligibles sur le réseau Haute Saône Numérique”, selon l’opérateur.

Pour rappel, les préouvertures faisant l’objet de remontées d’abonnés n’apparaissent pas ici. Le but est de vous proposer un outil reposant uniquement sur des informations sur lesquelles Free a communiqué de manière officielle. À noter aussi que de nombreux réseaux sont toujours en cours de déploiement. Les foyers pourtant situés dans les départements concernés ne sont donc pas tous éligibles à la fibre de Free. Pour certains, il faudra attendre encore quelque temps.

Liste des RIP et le nombre de prises à déployer à terme

Altitude :

Axione :

Covage :

Orange :

TDF :

RIP Yvelines Fibre (TDF) : département 78 (84 000 prises)

CM’IN :

RIP Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’IN) : département 28 (55 000 prises)

SIEA :

RIP Li@in (SIEA) : département 01 (317 000 prises)

SyDev