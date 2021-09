Free Mobile : un nouveau smartphone dernier cri et parfaitement taillé débarque avec un cadeau à 150€ à la clé

A peine lancé, l’Oppo Reno 6 5G fait son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile.

De la 5G, de la finesse et de la performance à un prix qui pourra séduire certains portefeuilles, l’Oppo 6 Reno vient de voir le jour. Au lendemain de son lancement, Free Mobile en profite pour le commercialiser dans sa boutique en ligne.

Ses points forts, son design ultra fin, mais aussi sa partie photo et son mode portrait, un capteur de température des couleurs est intégré pour soutenir son capteur principal de 64 MP ou son ultra grand-angle de 8 MP. La charge rapide SuperVooc 2.0, 65W chargera ce smartphone à 100% en seulement 28 minutes, promet le fabricant. Ce modèle dispose d’un batterie de 4300 mAh. Son processeur aussi tient la route (Mediatek Dimensity 900) et sa compatibilité WiFi 6 est un vrai plus.

Tournant sous Android 11, l’Oppo Reno 6 5G dans sa version 128 Go est proposé en comptant à 499€ ou à79€ puis 14 € 99/mois sur 24 mois via l’offre Free Flex. L’option d’achat est activable à tout moment. Et pour couronner le tout,des écouteurs Enco Free 2 et une coque Luminous d’une valeur de 149€ sont offerts pour tout achat jusqu’au 30 septembre. Ce modèle sera donc aussi disponible dans les Free Centers de l’opérateur.

La fiche technique de l’Oppo Reno 6