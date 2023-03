Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge dans tous les sens, il y en a pour tout le monde

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Gros coup, Free intègre gratuitement la chaîne Discovery Science (canal 64) sur Freebox TV. Voici son programme…

Free signe en direct avec Warner et reprend sa chaîne de séries Warner TV sur les Freebox (canal 57), en l’offrant aux abonnés plusieurs mois. On vous présente ses séries…

Freebox TV : des chaînes payantes bien connues deviennent gratuites pour tous les abonnés (CNN et Boomerang). Plus d’infos…

Free propose Duck TV une nouvelle chaîne jeunesse sur Freebox TV, offerte pour son lancement, et dédiée aux enfants de 6 mois à 4 ans. Plus d’infos…

Et ce n’est pas tout puisque deux chaînes locales intègrent également le bouquet basique de Freebox TV, Kanaldude et LMtv Sarthe. Plus d’infos…

Suite à l’arrivée de plusieurs nouvelles chaînes, Free procède à une petite renumérotation de son bouquet TV. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop : lancement du Pass Warner sur Prime Video avec un mois offert. (12 chaînes et tout HBO). Plus d’infos…

Lancement d’une nouvelle fonctionnalité sur Freebox Connect pour tous les abonnés afin de savoir si un membre de votre foyer utilise son appareil alors qu’il ne le devrait pas. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : un nouveau jeu PC offert, Faraway: Artic Escape. Plus d’infos…

Free corrige un bug gênant dans son application Freebox – Espace Abonné sur iOS, à savoir le crash lors de l’envoi d’un message dans Free Proxi, rendant tout échange impossible. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : trois nouvelles Smart TV proposées dont un modèle OLED. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free annonce couvrir 88% de la population en 5G dont 38% avec la bande 3,5 GHz. Plus d’infos…

Si vous souhaitez passer à la 5G sans vous ruiner, Free propose désormais le tout nouveau Samsung Galaxy A14 dans sa boutique en ligne. Plus d’infos…

Petite refonte de l’espace abonné Free Mobile, la page d’accueil devient plus lisible. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free a lancé le buzz autour de sa nouvelle Freebox V8, en dégainant sa fusée iconique sur Instragram. On a posé la question à Free : “ça va être énorme !” Plus d’infos…

Free Mobile travaille sur le lancement de l’eSIM sur l’Apple Watch pour ses abonnés. Plus d’infos…

Iliad annonce une année 2022 record, plus grosse croissance parmi le top 15 des groupes télécom européens. Plus d’infos…

Free Mobile signe sa plus grosse performance commerciale des 5 dernières années et la meilleure du marché français avec 607 000 nouveaux abonnés en 2022 dont 165 000 au quatrième trimestre. Plus d’infos…

Free fait un sans faute sur le fixe en 2022 avec 255 000 nouveaux clients, meilleur recruteur. L’opérateur a enregistré 885 000 ventes sur la fibre en 12 mois. Plus d’infos…

La chaîne Mangas sera en clair sur la Freebox à compter du 31 mars. Plus d’infos…

Freebox Pro : le WiFi 6E débarque pour les nouveaux clients. Plus d’infos…

L’offre Freebox Révolution à 14,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€/mois est prolongée jusqu’au 21 mars sur le site Veepee. Plus d’infos…

Une nouvelle application va bientôt rejoindre l’armada d’outils proposés par Free à ses abonnés, cette fois dédiée à la reprise de mobile. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox