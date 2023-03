Free annonce couvrir 88% de la population en 5G et explique sa stratégie sur la bande 3,5 GHz

Sur les 88% de foyers français couverts par la 5G de Free, 38% peuvent bénéficier de la bande 3,5 GHz.

Performant commercialement, rentable et solide financièrement, Free a affiché en 2022 une des plus belles performances commerciales des 10 dernières années en particulier sur le mobile avec 607 000 nouveaux abonnés, de quoi faire oublier les erreurs du passé et s’adjuger le rang de leader des recrutements en France. Ces performances se traduisent notamment par l’amélioration continue de la qualité de service de son réseau mobile grâce à des évolutions apportées comme l’utilisation de l’intégralité du spectre alloué sur la bande 3,5 GHz mais aussi avec le passage à 15 MHz sur la bande 2100 MHz en 4G.

En 2022, Free a comme chaque année continué à déployer ses réseaux de dernières générations et étendu la couverture de ses offres à la population. Fin décembre, son taux de couverture de la population en métropole était de 99,9% en 4G et de 88% en 5G soit 38% avec les fréquences 3,5GHz malgré une baisse de régime continue en matière de déploiement sur cette fréquence en comparaison de la concurrence. La stratégie est selon, Thomas Reynaud, directeur général de la maison-mère Iliad, de concentrer la bande coeur de la 5G dans les zones denses où il y a des engorgements sur les réseaux mais aussi là où il constate une surcapacité 4G en zone rurale. L’opérateur l’assure, il respectera tous les engagements pris lors de l’attribution de cette fréquence. Il ne s’agit donc pas pour lui de se lancer dans la course à celui qui comptera le plus de sites équipés.

Selon les chiffres mensuels de l’ANFR, Free Mobile apparaissait au 1er mars, avec 16 658 sites 5G, toujours largement en tête au classement général grâce au déploiement massif de la bande 700 MHz bien que l’opérateur accuse une baisse de régime depuis plusieurs mois. Sur la bande 3,5 GHz, laquelle apporte plus de débit, l’ex-trublion voit l’écart se creuser un peu plus avec ses rivaux, et ce depuis l’été dernier. L’opérateur compte aujourd’hui 4 516 supports, contre 5961 pour Orange, 5902 pour Bouygues Telecom et 5864 pour SFR.

