Fibre optique : la filière réclame d’urgence un nouveau plan pour le déploiement

Alors que le déploiement continue sa route, l’Avicca et la fédération Infranum réclament un nouveau pacte pour l’égalité numérique des territoires.

Un “Good deal” réclamé par les acteurs principaux de la fibre optique alors que le déploiement continue de progresser et que le plan France THD avance. Le but étant de gérer “l’après France THD”.

A travers plusieurs propositions envoyées au gouvernement ce mercredi 15 mars, Infranum et Avicca entendent notamment garantir l’égalité d’accès numérique entre tous les Français, mais aussi la pérennité de l’offre de service et la solidarité entre les territoires. Plusieurs mesures sont ainsi évoquées comme la création d’un Fonds de Péréquation des Réseaux Optiques, estimé à plusieurs centaines de millions d’euros à fiscalité constante. Ceci afin de renforcer et sécuriser les réseaux d’initiative publique, et permettre à chaque Français d’accéder à un niveau de service comparable sur tout le territoire.

Ce deal doit également passer par la mise en place d’une structure nationale pertinente pour exploiter durablement le génie civil grâce à la mobilisation d’investisseurs, privés ou publics. L’idée derrière cette mesure étant d’assurer la réalisation de tous les raccordements en fibre optique, même dans les situations les plus complexes. Enfin, une autre mesure phare est évoquée : l’adaptation des tarifs sur le marché de gros dans les zones rurales pour contribuer à la péréquation et ainsi garantir l’équilibre des RIP, couvrant les zones rurales.

Car si la France compte aujourd’hui 18 millions d’abonnés fibre, le déploiement reste assez disparate sur l’ensemble du territoire. Les deux institutions expliquent qu’il reste encore une dizaine de défis que le plan France THD doit encore relever:

Assurer le raccordement effectif à la fibre optique de tous les logements ;

Assurer une migration rapide et apaisée des Français vers la fibre en mettant en place une structure nationale d’accompagnement de la fermeture du réseau cuivre d’Orange ;

Accompagner financièrement les particuliers pour leurs éventuels travaux d’accès à la fibre en partie privative ;

Garantir la disponibilité systématique de la fibre dans les logements neufs lors de leur livraison ;

Couvrir les surcoûts d’exploitation liés à la zone RIP (Réseaux d’Initiative Publique) ;

Réaliser les investissements de vie du réseau liés notamment à l’augmentation de capacité, à l’élagage, aux dévoiements, aux enfouissements… ;

Définir un service universel s’appuyant prioritairement sur la fibre optique ;

Relancer la dynamique de la transformation num érique des entreprises ;

érique des entreprises ; Soutenir la proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Faire des réseaux optiques de véritables infrastructures essentielles.

Le sujet du déploiement de la fibre est au coeur de l’actualité des télécoms, alors que l’État a récemment proposé un nouvel accord aux opérateurs basé sur la réforme de la taxe IFER.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox