Un nouveau smartphone 5G d’entrée de gamme est disponible chez Free Mobile

Si vous souhaitez passer à la 5G sans vous ruiner, Free propose le tout nouveau Samsung Galaxy A14 dans sa boutique en ligne.

Samsung a lancé cette semaine plusieurs modèles sur le marché français, dont le Galaxy A54, candidat pour être le champion du milieu de gamme. Mais si vous souhaitez avant tout bénéficier de la 5G sans dépenser trop d’argent, un autre modèle pouvant vous intéresser vient d’arriver chez l’opérateur de Xavier Niel.

Proposé dans son coloris noir avec 64 Go de stockage, le Samsung Galaxy A14 5G est vendu au comptant pour 249€ mais vous pouvez rendre l’achat moins onéreux dans l’immédiat en l’échelonnant grâce à Free Flex. En effet, via cette solution, seuls 49€ seront demandés à la commande puis vous devrez payer 6.99€/mois pendant 24 mois et, si vous le souhaitez, 32€ pour finaliser l’achat.

Ce modèle, s’il ne fait pas d’étincelles de par son positionnement d’entrée de gamme, a pour ambition de proposer une solution polyvalente aux petits budgets, sans faire trop de compromis sur la qualité. Sur cette version 5G, vous retrouverez un écran 6.6 pouces LCD de bonne qualité avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90Hz. Un capteur frontal de 13 Mpx y est installé dans une encoche bulle et vous retrouverez sur la tranche un capteur d’empreinte digital ainsi qu’une prise jack en bas.

Du côté des photographies, un capteur principal propose 50 Mpx à l’arrière accompagné d’un capteur pour les portraits et un capteur macro tous deux de 2 Mpx. Comptez également une autonomie de deux jours avec une charge de 15W, assez loin des capacités d’autres modèles plus onéreux mais permettant de remettre votre batterie à niveau assez rapidement. Le tout avec 4 Go de RAM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox