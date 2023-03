SFR accuse une perte importante d’abonnés sur le mobile et le fixe, l’opérateur s’explique

Tout comme Orange, Bouygues Telecom et Free, SFR dévoile ses chiffres pour le quatrième trimestre 2022. L’opérateur annonce avoir nettoyé sa base d’abonnés fixe et mobile sans impact sur ses finances. Mais la mauvaise dynamique commerciale qu’il traverse, perdure malgré tout.

En retrait sur tous les segments par rapport à la concurrence depuis plusieurs trimestres, SFR a dévoilé cette semaine ses résultats pour le quatrième trimestre 2022. Sur le mobile, l’opérateur annonce que sa base totale d’abonnés a été revue à la baisse avec « le nettoyage de 260 000 cartes SIM inactives, sans utilisation ni impact financier ».

Hors nettoyage, l’opérateur aurait toutefois perdu près de 14 000 abonnés sur le segment après calcul selon ses chiffres, contre un gain de 165 000 forfaits pour Free Mobile, 81 000 pour Bouygues Telecom, et 144 000 pour Orange. SFR compte aujourd’hui 20,7 millions d’abonnés mobile.

Sur le fixe, la filiale d’Alice a effectué un nettoyage similaire, avec la suppression de 75 000 clients box. Sans cela, le FAI aurait tout de même accusé la perte de 48 000 abonnés pour une base totale de 6,5 millions de clients fin 2022. Du côté de la concurrence, les recrutements sont au contraire positifs, de 43 000 nouveaux abonnements pour Orange à 75 000 pour Bouygues Telecom.

S’agissant de la fibre, SFR annonce le gain de 107 000 abonnés lors du 4e trimestre en ligne avec les exercices précédent, mais l’opérateur inclut les abonnements FTTH, FTTB et 4G box. Encore une fois, le FAI ne peut suivre la cadence. Free et Bouygues Telecom ont recruté près de deux fois plus sur la période, alors qu’Orange a réalisé 339 000 ventes nettes, soit un recrutement trois fois supérieur.

Côté finances, le chiffre d’affaires des activités télécom (hors média) de SFR a baissé de -0,7 % d’une année sur l’autre au quatrième trimestre 2022 mais a augmenté de 2 % sur l’année 2022, à 10,9 millards d’euros.

L’EBITDA a quant à lui augmenté baissé de 0,8% à la fois durant les trois derniers mois de l’année en comparaison à la même période en 2021, mais aussi sur toute l’année 2022, à 3,9 milliards d’euros. Enfin, le free cash-flow opérationnel total d’Altice France s’élève à 1,737 milliards d’euros au cours de l’exercice 2022.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox