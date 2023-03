Abonnés Freebox et Amazon Prime : un nouveau jeu PC offert

Une nouvelle aventure assez poignante est à vivre gratuitement grâce à Prime Gaming.

Comme chaque vendredi, de nouveaux jeux gratuits sont disponibles pour les abonnés Amazon Prime via la solution Prime Gaming. Après avoir intégré Baldur’s Gate en début de mois puis deux jeux indépendants la semaine dernière, le service pour fans de jeux video propose un nouveau titre disponible pendant 33 jours.

Vous avez en effet l’opportunité de découvrir Faraway: Artic Escape. Dans ce jeu d’aventure, vous incarnez un homme parti à l’aventure à la recherche de votre père disparu depuis des années. Après avoir résolu un grand nombre d’incroyables énigmes, vous avez emprunté un portail qui vous a transporté sur un tout nouveau continent hivernal rempli de temples gelés à explorer. Chaque note laissée par votre père que vous retrouvez vous rapproche un peu plus de lui.



Les jeux précédemment sont encore disponibles pour une durée limitée si vous ne les avez toujours pas récupérés. Pour accéder à ce titre, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

