Orange est irrésistible sur la fibre au 4eme trimestre, année record sur le mobile

Orange France signe un quatrième trimestre 2022 solide commercialement avec 339 000 nouveaux abonnés sur la fibre et 144 000 sur le mobile.

Le groupe Orange atteint tous ses objectifs en 2022. A l’occasion de la publication ce 16 février de ses résultats annuels, sa directrice générale Christel Heydemann s’est félicitée des performances du groupe : “A l’aube de notre nouveau plan stratégique « Lead the future », je suis fière de pouvoir annoncer des résultats très solides qui confirment l’ensemble de nos objectifs sur l’année malgré le contexte de forte inflation et d’instabilité géopolitique. Je tiens à saluer en particulier l’atteinte de notre ambition de croissance de l’EBITDAaL qui termine l’année en hausse de 2,5%. Cette performance s’explique par notre programme d’efficacité opérationnelle « Scale up » pour lequel nous avons atteint plus de 700 millions d’euros d’économies de coûts nets indirects cumulés depuis 2019, en avance sur notre objectif, et par la hausse tarifaire opérée partout en Europe.”

Si la zone Afrique et Moyen Orient affichent de très bons résultats, marqués au quatrième trimestre par la performance d’Orange Money, la France poursuit une bonne dynamique commerciale, “portée par la qualité de l’expérience clients ainsi que les ventes nettes sur la fibre optique et dans le mobile.”

Au quatrième trimestre sur la fibre, Orange France a réalisé 339 000 ventes nettes atteint 7,2 millions de clients au 31 décembre 2022 contre 5,9 millions fin 2021. L’opérateur historique retrouve son rythme de croisière après un léger ralentissement constaté depuis le début de l’année. Sur le fixe, après calcul en comprenant la baisse du nombre de clients ADSL, le FAI a ainsi engrangé 43 000 nouveaux abonnés sur la période.

Tout va bien également sur le mobile avec 144 000 ventes nettes au 4è trimestre hors M2M , soit 581 000 nouveaux abonnés enregistrés sur l’ensemble de l’année 2022, c’est sa meilleure performance annuelle depuis 2017. “Le taux de résiliation est à un niveau historiquement bas. L’ARPO convergent continue de progresser (+2,0%) notamment grâce au succès de l’offre “Max” et à la pénétration de la fibre et de la 5G”, commente l’opérateur. Symbole de ces bons résultats, le taux de satisfaction clients grand public sur le territoire métropolitain est en hausse de 6 points par rapport à 2021.

Les résultats financiers du 4è trimestre reflètent également ces bonnes performances opérationnelles. Le chiffre d’affaires augmente légèrement (+0,1%) grâce aux services de détail qui sont en croissance de 2,4% hors RTC6 et qui compensent le déclin des services aux opérateurs.

“Sur l’année 2022, l’EBITDAaL augmente de 0,4% par rapport à 2021, se traduisant par un taux d’EBITDAaL de 37% en croissance de 0,5 point. L’amélioration de la profitabilité est le résultat d’efforts significatifs de réduction de coûts, la France étant le principal contributeur au programme d’efficacité opérationnelle Scale Up. Enfin, les eCapex ont diminué de près de 10% en 2022 du fait du déploiement avancé de la fibre en France où 33,5 millions de foyers sont maintenant raccordables et de la baisse du rythme des connexions de clients par rapport à 2021”, indique Orange.

Mais il ne le cache pas, le contexte d’inflation va peser davantage en 2023, “la France a déjà mis en place des mesures pour soutenir sa rentabilité opérationnelle tout en continuant de réduire les eCapex. Orange participe à la hausse des prix en cours sur le marché Français et continuera de réduire les coûts”.

