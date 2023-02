SIX : la future chaîne de Xavier Niel signe un partenariat “ambitieux” avec la SACD

Le paysage audiovisuel français est en pleine ébullition depuis hier, alors que M6 et Xavier Niel présentaient leurs plans pour reprendre le canal 6 de la TNT. La société des auteurs, la SACD a profité de la présentation pour annoncer son accord avec le groupe NJJ Projet 5523, qui gèrerait la nouvelle chaîne SIX si la fréquence lui est attribué.

En attendant la décision de l’Arcom à la fin du mois pour qui reprendra la place de M6, Xavier Niel se fait un allié. En effet, la SACD a annoncé hier la signature d’un accord avec le projet de chaîne SIX, alors qu’elle n’est pas signataire de celui du groupe M6 conclu avec une grande partie de la filière de l’audiovisuel.

Ce partenariat reprend ainsi les niveaux d’engagements très élevés annoncés par Xavier Niel aux membres de l’Arcom, notamment concernant les taux d’oeuvres patrimoniales. En effet, SIX entend investir 14% de son chiffre d’affaires dans ce type de contenu ( à 75% dans de l’inédit) avec un minimum garanti de 70 millions d’euros. De plus, 70 de ces oeuvres doivent être diffusées en prime time, au minimum.

La chaîne entend également investir 1.3% de son chiffre d’affaires net dans l’animation et 1.4% dans le documentaire. La SACD rappelle également l’investissement minimum de 25M€ avec 4% du CA dans le cinéma promis par NJJ. «L’ensemble de ces engagements pris à l’égard de la création patrimoniale marque une volonté claire de construire un partenariat durable, sérieux et très ambitieux avec les créateurs », estime la SACD. «Ils témoignent aussi de la nécessité qu’en contrepartie de l’attribution d’une fréquence publique, des engagements forts soient pris en faveur de la création patrimoniale, dans toute sa diversité», conclut-elle. Une manière assez peu subtile de rappeler qu’elle a fermement critiqué le projet de M6, considérant que son régime de faveur n’était plus valable aujourd’hui et que les propositions du groupe n’étaient pas assez ambitieuses.

Source : Satellifacts

