Clin d’oeil : le WiFi des abonnés Orange consomme autant qu’une petite ville

L’impact écologique des télécoms est un sujet important dans le secteur et Orange essaie d’informer ses abonnés de leur impact à petite échelle avec une campagne de sensibilisation.

Dans une optique de “chaque geste compte” pour l’écologie, Orange poursuit sa sensibilisation en marge de ses propres engagements pour la planète. Si l’opérateur a en effet un objectif Net Zéro Carbone en 2040, il entend également sensibiliser le grand public avec des “pistes de solution dans le contexte de la maison”. Notamment autour du WiFi.

“Qui éteint la lumière avant de partir de chez lui ? Tout le monde. Qui éteint son WiFi ? Personne ! Ou presque…” explique l’opérateur historique sur sa page dédiée. Pourtant en comparaison, le WiFi consomme environ 2 à 4 Watts ce qui est plus ou moins la consommation d’une ampoule LED. Dans cette optique, l’opérateur explique ainsi qu’en considérant le parc d’abonnés Orange France, le fait de couper le WiFi 10h par jour, pendant les heures de sommeils ou le temps passé au travail par exemple, permettrait d’économiser “de l’ordre de 64 GWh/an“. Pour mieux réaliser la portée de cela, l’opérateur explique ainsi que cette économie est comparable à “la consommation annuelle d’une ville de 40 000 habitants“.

Ce n’est pas la seule information insolite autour du WiFi d’Orange. L’opérateur historique révèle en effet que ” le WiFi n’a jamais été utilisé sur près de 500.000 Livebox, alors que le WiFi a toujours été laissé activé sur ces mêmes Livebox”. De l’énergie gâchée donc.

La question se pose alors : pourquoi si peu de gens éteignent leur WiFi quand ils ne l’utilisent pas ? Selon Orange, on peut trouver trois catégorie de réponse : l’oubli, la complexité du geste ou la crainte de “tout casser” en touchant à sa Livebox.

Dans cette optique, l’opérateur explique que plusieurs solutions sont proposées pour éteindre le WiFi autant que possible “c’est-à-dire dès qu’il n’est pas utilisé, tout en le rendant disponible dès que nécessaire. Tout cela sans complexifier l’expérience utilisateur, car la simplicité sera ici gage d’efficacité opérationnelle“. Notamment basées sur l’automatisation de l’action allumer/éteindre son WiFi, pouvant être basé sur les habitudes du foyer. Cependant, l’opérateur le reconnait : “certains usages ne seront pas automatisables, et que de toute façon, il reste primordial de laisser à l’utilisateur la possibilité de gérer lui-même son WiFi. C’est pourquoi il semble pertinent de rendre tangible cette notion de WiFi, abstraite par défaut.”

C’est pour cela qu’e l’opérateur travaille sur un Cube Orange, encore en prototype, qui permet une gestion du WiFi mais pas seulement. ” Cet objet est autonome en énergie, grâce à l’utilisation de panneaux solaires. Certes, cet objet est un objet supplémentaire, devant être fabriqué, et donc avec un bilan énergétique non nul. Mais, dans l’objectif de maitriser son empreinte énergétique, il est possible de penser éco-conception pour cet objet, en utilisant des matériaux durables, en favorisant une fabrication locale, etc. De plus, cet objet est autonome en énergie, grâce à l’utilisation de panneaux solaires. Le cube dispose d’autres fonctionnalités, grâce à différents capteurs embarqués (accéléromètre, détection de geste, température, etc.) qui permettent d’imaginer bon nombre de cas d’application. D’un geste simple, l’utilisateur peut piloter la TV Orange et le décodeur : On/Off, gestion du volume, etc” explique-t-il. Une manière intéressante de simplifier l’expérience d’un utilisateur sensibilisé à l’économie d’énergie, tant pour des raisons économiques qu’écologiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox