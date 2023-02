Le patron de M6 répond aux critiques et au projet de Xavier Niel

Hier s’est tenu l’ensemble des présentations de reprise des canaux de la TNT de TF1 et M6. Si pour la Une, un seul projet a été déposé, le canal 6 fait l’objet de convoitise de Xavier Niel en plus d’une reprise souhaitée par la chaîne déjà existante.

Le collège de l’Arcom a entendu les trois candidats aux reprises des fréquences des canaux 1 et 6 de la TNT hier. Quelques heures après Xavier Niel et son projet SIX, c’est Nicolas de Tavernost, patron du directoire du groupe M6 a pu répondre directement aux critiques et propositions faites par le fondateur de Free.

Après des déclarations comme “la télévision a capitulé, ceux qui font la télévision ne croient plus en elle”, Xavier Niel n’a en effet pas manqué de se dresser comme une alternative novatrice au projet de M6. Nicolas de Tavernost ne s’est donc pas fait prier pour rétorquer en se moquant de « ceux qui vous disent, la main sur le coeur, que le profit, ce n’est pas leur truc ». « Ce sont les mêmes qui, pour racheter notre groupe, n’hésitaient pas à l’endetter profondément, ce qui entravait tous ses investissements, et aurait probablement abouti à son démantèlement » ajoute-t-il en faisant référence aux deux tentatives de Xavier Niel de s’emparer de M6.

En défendant son propre projet, le président du directoire a ainsi mis en avant la santé économique de sa chaîne qui est “sa meilleure garantie”, notamment dans le contexte économique actuel. Il pointe par ailleurs du doigt que le groupe a toujours respecté les obligations de sa licence.

« Vous me direz, c’est normal. Oui, mais c’est rare. J’en ai entendu des promesses en 36 ans… Elle est où la chaîne 23, chantre de la diversité, pourtant pourvue de parrains très riches ? Elle est où la 5, qui a fait le concours Lépine des promesses à la création, et qui a tenté, comme d’autres aujourd’hui, de s’emparer des programmes de ses concurrents ? Où est la 8 de l’ancien président de Canal+, qui promettait de mettre au tapis notre chaîne avec slogan ‘la nouvelle grande chaîne’? ». De quoi sous-entendre que SIX pourrait clairement ne pas tenir ses engagements.

Source : La Tribune

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox