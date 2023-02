SIX : comment Xavier Niel veut rénover la télévision

Le fondateur de Free était entendu aujourd’hui par l’Arcom pour présenter et défendre son projet de reprise de la fréquence TNT de M6 avec SIX.

“La télévision a capitulé, ceux qui font la télévision ne croient plus en elle”, Xavier Niel ne mâche pas ses mots en introduction de sa présentation du projet SIX voulant s’installer sur le canal jusque là détenu par M6 depuis des années. Le milliardaire entend en effet proposer une nouvelle chaîne, et non pas “remplacer une chaîne par une autre” explique-t-il et les idées ne manquent pas.

Ce renouvellement est pour lui une nécessité à l’heure où le renouvellement automatique des fréquences pour les chaînes déjà existantes est l’une ” des raisons du déclin de la télévision face aux réseaux sociaux et aux plateformes”. Il entend changer cela avec sa nouvelle proposition, fort de certains des atouts notamment en tant que premier groupe de télécommunications européens et grâce au savoir faire de l’équipe autour du numérique.

“Avec Free on a redonné de la liberté aux consommateurs, avec SIX on veut redonner de la liberté au téléspectateur“, affirme-t-il. Pour cela, le signal linéaire en TNT est nécessaire et plus précisément un emplacement entre le canal 1 et le canal 6 pour obtenir une notoriété et une image forte. De plus, l’ambition de SIX est de s’adapter aux usages des français. Xavier Niel n’hésite pas à citer comme exemple le retardement du prime time et les tunnels publicitaires comme cause d’une perte des téléspectateurs, se tournant alors vers des plateformes de vidéo à la demande puisque leur programme ne démarre pas. Dans cette optique d’éviter l’abandon de la chaîne, l’un des engagements du projet consiste à ne jamais faire démarrer le prime time après 21h.

“Faire passer les gens avant l’argent”

En étant éditeur de cette chaîne, Xavier Niel entend ainsi établir des partenariats avec les distributeurs et changer la donne. A l’heure où les chaînes gratuites sont devenues payantes pour les distributeurs comme les opérateurs, cela a causé un antagonisme avec les acteurs qui mettent pourtant en avant la chaîne. Il estime par ailleurs que c’est ce qui a causé l’échec de Salto : “nous en tant que distributeurs ont n’est plus tenté de mettre ces contenus en avant puisqu’ils nous coûtent cher“. De plus, à ses yeux les usages ont changé et la distribution des chaînes doit s’adapter.

Aujourd’hui, une grande partie des jeunes dans ce pays qui regardent la télévision la regardent avec un réseau social. France télévisions l’a compris et permet la rediffusion de leur signal à plein d’endroits, mais si aujourd’hui vous êtes un streamer sur Twitch et que vous streamez la chaîne et en même temps vous la commentez, ce qui est un usage chez les jeunes, il y a une plainte de cette chaîne et le canal Twitch est bloqué. Xavier Niel

Dans cette optique, le signal linéaire de SIX sera distribué “gratuitement à tous ceux qui souhaitent le distribuer”. De plus, des partenariats avec les distributeurs permettront, d’après Xavier Niel, de créer de nouvelles choses et ainsi de rendre la publicité plus attractive, avec une pub plus qualitative et plus ciblée.

Pousser la production originale française

Quant aux productions fictionnelles, le paradigme a encore une fois changé. L’ère des fictions américaines “dont ont usé et abusé les chaînes hertziennes, c’est fini. Elles sont intégrées sur les plateformes américaines qui sont devenues des concurrentes.” Il faut donc investir de l’argent pour battre ces plateformes, Xavier Niel cite par exemple HBO qui a rencontré un franc-succès.

HBO n’a pas dit “c’est sympa votre truc avec les dragons, mais c’est trop cher”. Xavier Niel

Les risques peuvent en effet payer dans la production de fictions ambitieuse affirme-t-il, en citant en exemple Dix pour cent ou Le Bureau des légendes. “Une production originale peut battre un match de l’équipe de France” rappelle-t-il, citant l’exemple de TF1 et de HPI. Ainsi une fois la fréquence attribuée, SIX entend lancer d’importants appels d’offres pour des fictions supplémentaires. Et proposer, dès le début, deux soirées dédiées à la fiction française originale.

Une programmation variée et l’information mise en avant

De plus, une soirée doit être dédiée au cinéma le jeudi soir, une soirée le vendredi soir où SIX veut alterner entre documentaires et musique en mettant en avant davantage d’artistes que les “quinze mêmes artistes qui tournent” sur les chaînes hertziennes.

“Les goûts musicaux ont changé, pas la télévision” et “des pans entiers de la musique sont snobés” affirme Xavier Niel, qui cite par exemple des artistes reconnus mondialement mais très peu présents sur les canaux traditionnels. La musique fait partie des engagements forts de SIX avec 19 millions d’euros investis dans ce domaine. La chaîne entend proposer des vrais rendez-vous identifiables chaque soir, avec beaucoup d’inédits et moins de rediffusion grâce à beaucoup de création patrimoniale financée par 60 millions d’euros.

De plus, l’ambition est également de remettre à l’honneur les deuxièmes parties de soirées, trop souvent présentées comme la suite de la première, avec la création de nouveaux formats. La jeunesse ne serait également pas délaissée avec par exemple la création de fictions jeunesse, pas seulement en animation, mais aussi un journal télévisé dédié à cette audience.

L’information doit également être au coeur du projet, avec une rédaction de plusieurs centaines de personnes pour ajouter SIX aux références que sont France 2, TF1 et les chaînes d’information en continue. Le tout avec deux grandes tranches d’infos le midi et le soir avec pour ambition de donner des clés et permettre de se créer une opinion.

Un projet ambitieux

Xavier Niel entend également apporter son jalon à la démocratie parce qu’un nouvel acteur “crée une nouvelle dynamique” et ainsi faire entendre un autre son de cloche sur différents sujets, tant sociétaux que culturels. Dans cette optique, le projet entend également proposer une meilleure représentativité du public français avec une plus grande diversité. Xavier Niel entend également donner leurs chances aux jeunes, en proposant par exemple la création d’une école d’auteurs.

Face a l’inquiétude du changement pour le public, le fondateur de Free estime que M6 serait également capable de se relever d’un remplacement grâce à d’autres canaux sur la TNT ou a une diffusion en IPTV qui représente 80% de l’audience. “Nous créons cette chaîne pour donner plus aux spectateurs et moins aux actionnaires” affirme-t-il. Xavier Niel s’engage par ailleurs à conserver le contrôle de cette nouvelle chaîne pendant dix ans, s’inscrivant dans un projet avec une vision à long terme.

Le projet est ambitieux mais entend être à l’équilibre d’ici quelques années une fois le lancement de la chaîne. Le démarrage de cette nouvelle chaîne se ferait au plus tard le 19 septembre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox