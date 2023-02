Bouygues Telecom : une baisse de régime sur le mobile mais des performances toujours solides sur les box

Bouygues Telecom dévoile ses résultats commerciaux et financiers annuels, mais aussi pour le 4e trimestre. L’opérateur a vu ses recrutements baisser sur le mobile à la fin de l’année. Sur la fibre et le fixe, les nouveaux abonnés sont au rendez-vous.

“Au cours de l’année 2022, l’activité commerciale de Bouygues Telecom est restée dynamique, dans le mobile comme dans le fixe”, se félicite ce 23 février l’opérateur. À fin décembre 2022, son parc forfait mobile hors MtoM compte 15,2 millions de clients, grâce à la conquête de 449 000 nouveaux clients dans l’année, dont 81 000 au quatrième trimestre. Ses ventes ont été divisées par deux par rapport au trimestre précédent et au T4 2021.

Dans le Fixe, le parc d’abonnés fibre atteint 3 millions d’abonnés grâce au gain de 674 000 nouveaux clients en 12 mois, soit 201 000 ventes nettes lors du quatrième trimestre.

“La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint ainsi 64%, contre 52% un an auparavant”, précise l’opérateur. Sur ce segment, il dispose au total 4,7 millions abonnés, soit un gain de 75 000 Bbox en prenant en compte la baisse de forfaits ADSL A titre de comparaison sur la période, Orange a recruté 43 000 nouveaux abonnés sur le fixe.

Reflet de cette dynamique commerciale, le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 5,6 milliards d’euros, en hausse de 6% par rapport à fin décembre 2021. Il continue de bénéficier de l’augmentation des bases de clients mobile et fixe et de la solidité des revenus moyens par abonné, en augmentation. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur sur l’année 2022 grimpe de 4% par rapport à l’année 2021, à 7, 5 milliards d’euros. L’EBITDA après Loyer augmente lui aussi sur l’ensemble de l’année (de 9%). “Afin de s’aligner avec la pratique de marché, Bouygues Telecom a requalifié en immobilisations les redevances annuelles fixes des fréquences 900 MHz et 1 800 MHz, ce qui a eu un effet positif de 23 millions d’euros au quatrième trimestre”, précise-t-il.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox