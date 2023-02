Free annonce l’ouverture prochaine d’une seconde boutique dans la “Capitale des Flandres”

L’opérateur veut renforcer le maillage de son réseau de distribution à Lille.

Après l’ouverture le 21 février de sa 187e boutique à Neuilly-sur-Seine près de Paris, Free affiche aujourd’hui sa nouvelle cible, l’opérateur ouvrira prochainement un Free Center au sein du centre commercial Westfield Euralille, à Lille. De quoi renforcer un peu plus sa présence physique puisqu’il compte déjà une boutique dans le centre ville de la “Capitale des Flandres”, au 6 rue des Manneliers. Les abonnés et prospects peuvent aussi compter sur un espace de vente et conseil de Free au sein de centre commercial V2 de Villeneuve D’asq ou à Englos, tous deux situés à seulement quelques kilomètres.

