Abonnés Freebox TV By Canal : lancement officiel de l’application myCanal sur Mac

Après une période de bêta-test sur Tesflight, les abonnés aux offres de Canal+ peuvent désormais accéder à la toute nouvelle application myCanal disponible sur macOS.

MyCanal continue de se développer. Dans une mise à jour de son application sur l’écosystème Apple, les développeurs de la filiale de Vivendi annoncent en effet que son service est désormais disponible sur macOS Monterey (12) ou Ventura (13). Pour y accéder, il faudra se rendre sur l’App Store de votre ordinateur, le déploiement semble progressif.

Il est conseillé, pour en profiter pleinement, de posséder un ordinateur Apple récent. Cette appli permet d’accéder à vos programmes en direct comme en replay, mais aussi de les télécharger pour les regarder hors-ligne, principal avantage par rapport à la version navigateur. L’application dispose de nombreuses fonctionnalités comme le mode Expert, Multi-Live, Picture in Picture mais aussi la gestion de favoris ou de profils de visionnage…

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair plusieurs supports. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.

