Free offre son forfait mobile 5G illimité pendant 2 ans à certains abonnés Freebox

Proposer à un abonné Freebox Révolution de longue date, le forfait 5G illimité de Free Mobile gratuitement pendant 24 mois, Free l’a fait. La raison, le Freenaute n’a jamais rattaché son forfait mobile à sa box pour profiter de l’avantage Freebox.

Qui a dit que les abonnés Free fidèles ne sont jamais récompensés ? Il suffit d’un tweet pour prouver le contraire. “Je peux officiellement me permettre de répondre oui à la vanne du « ahahahah tu es chez Free mais c’est gratuit ? »”, s’est amusé hier le twittos @ErthaariO sur l’oiseau bleu. De manière assez surprenante, cet abonné Free Mobile et Freebox s’est vu offrir par l’opérateur lui-même, son forfait 5G tout illimité pendant 24 mois, captures d’écran à l’appui. “J’ai obtenu cette offre dans le cadre d’une récompense fidélité d’une offre Freebox Révolution souscrite il y a dix ans qui n’avait aucun forfait mobile rattaché”, explique-t-il.

Contacté par Univers Freebox, ce freenaute nous explique sa démarche : “l’an passé j’ai bénéficié d’une remise de 10€ par mois pendant 1 an avec un réengagement de la même durée sur mon offre Freebox. Celle-ci ayant pris fin en début février 2023, j’ai décidé de rappeler hier le service résiliation, et on m’a directement transféré au « service fidélité », la conseillère m’a alors informé que je ne pouvais pas bénéficier d’une nouvelle promotion sur ma Freebox « pour le moment » mais que Free pouvait même me faire un geste car cette ligne Freebox n’a aucun forfait mobile de rattaché. Elle m’a alors proposé le forfait mobile 5G illimité gratuitement pendant 2 ans”.

S’il pourra profiter de cette offre juteuse à partir du 2 mars prochain, un inconvénient subsiste, “étant déjà client Free Mobile non rattaché à une Freebox, je dois porter mon numéro temporairement chez un autre opérateur, pour revenir ensuite”. Habituellement le forfait illimité de Free est proposé à 15,99€/mois aux abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Delta. Ou encore à 9,99€ pour les clients Pop.

Je peux officiellement me permettre de répondre oui à la vanne du « ahahahah tu es chez @free mais c’est gratuit ? » 😅 pic.twitter.com/cxO90o01ap — Léo 🌚 (@ErethaariO) February 22, 2023

La politique de fidélisation et de rétention se poursuit donc chez Free. Lancée fin 2018 pour faire face à une perte d’abonnés sur le fixe, cette stratégie peut réellement s’avérer avantageuse pour les clients, en tout cas pour leur portefeuille. Lorsqu’un Freenaute souhaite par exemple résilier son abonnement Freebox, l’opérateur propose parfois des offres promotionnelles afin de le retenir comme une réduction du prix de son forfait pendant 1 an en échange d’un engagement d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox