Fibre optique : la filière appelle l’Arcep à une nouvelle régulation et des changements pour les entreprises

Quatre associations réclament une nouvelle régulation pour qu’aucune entreprise ne soit laissée sur le bord de la route en terme de transition numérique.

Profiter de la fin à venir de l’ADSL pour dynamiser le marché, encore jugé trop peu concurrentiel. InfraNum – la fédération des industriels partenaires des territoires connectés, l’AOTA – association des opérateurs télécoms alternatifs, le CDRT – club des dirigeants télécoms et réseaux et l’EBEN – fédération des entreprises du bureau et du numérique, s’unissent et appellent le régulateur à saisir l’opportunité de la fin de cuivre pour “adopter une nouvelle régulation résolument pro–concurrence et pro–innovation.“

Les quatre associations ont en effet adressé un courrier à la présidente de l’Arcep pointant du doigt une offre de fibre optique trop peu diversifiée et complexe pour les entreprises. Face à un marché ayant besoin de davantage d’offres “sur-mesure”, le passage à la fibre est difficile et d’après une étude IFOP, 40% des entreprises n’ayant pas encore migré vers la fibre seraient réticentes à le faire. Parmi les principales raisons mises en avant par les répondants, figure la crainte des coûts induits par le changement et la transformation en profondeur de l’entreprise ; “les opérateurs spécialisés auront un rôle de proximité crucial à jouer pour accompagner la migration de l’ensemble des entreprises, premier pas vers leur transformation numérique” expliquent-elles dans leur lettre.

L’écosystème doit ainsi être dynamisé, notamment à l’approche de la fermeture du réseau cuivre “ultime opportunité pour rémédier aux déséquilibres concurrentiels sur le marché entreprise“. Les associations pointent ainsi du doigt des possibilités d’actions spécifiques au marché entreprise à envisager :

Une i nformation transparente et préavis suffisant sur les zones de fermeture pour l’ensemble des opérateurs entreprises

La m ise en place d’une communication neutre et pédagogique à destination des entreprises en associant les acteurs du secteur

La l evée des barrières contractuelles pendant la phase de préavis de fermeture commerciale pour permettre la remise en jeu du marché

Sans oublier le fait de mettre fin aux inquiétudes autour de la qualité de service de la fibre mutualisée, qui ralentissent la migration vers la fibre.

“Une nouvelle régulation du marché entreprise des télécoms est aujourd’hui nécessaire pour permettre aux opérateurs de proximité d’accéder à tous les locaux entreprises. Convaincus que la transition numérique des entreprises passera par une approche avant tout locale et pragmatique, les signataires appellent le régulateur à prendre des actions fortes” concluent-elles.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox