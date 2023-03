Les abonnés Freebox migrent en masse vers la fibre, plus de 31 millions de Français éligibles aux offres Free

Pas moins de 8000 nouvelles communes éligibles à la fibre de Free et 5,8 millions de nouvelles prises raccordables en 12 mois. En avance sur ses objectifs, Free poursuit sa stratégie.

L’adoption de la fibre Free est restée très dynamique en 2022 avec 885 000 nouveaux abonnés, soit près de 4,66 millions de Freebox sur le marché fin 2022, cela représente 65% du parc fixe de l’opérateur. Lors de la publication de ses résultats annuels le 16 mars, le FAI a annoncé une disponibilité de ses offres FTTH auprès de 31,3 millions de foyers français, dont 6,6 millions de foyers en zones très denses et 24,6 millions de foyers en zones moyennement et peu denses à travers plus de 22 000 communes couvertes (+8000), soit un gain de 5,8 millions de prises en 12 mois.

Sur son site internet, Free indique être notamment présent sur 70 réseaux d’initiative publique. Cette année, il a lancé ses offres fibre sur plusieurs d’entre-eux comme celui d’Alliance THD opéré par Orange dans le Lot, l’Aveyron et la Lozère, et Loiret Fibre, réseau Lysséo de XP Fibre.

Outil de conquête commerciale de puis 2018, la fibre permet à l’opérateur de renforcer son statut de 1er opérateur alternatif derrière Orange notamment grâce à l’extension des déploiement sur l’ensemble du territoire, et ses investissements aux côtés des collectivités. Les principaux objectifs de son plan Odyssée 2024 sont d’ores et déjà rempli, puisque le FAI visait 4,5 millions d’abonnés en fibre et 30 millions de prises raccordables en 2024. Prochaine étape, être présent sur l’intégralité du territoire et notamment tous les RIP où la part de marché est aujourd’hui faible.

