Free poursuit son arrivée sur les RIP avec l’officialisation du lancement de ses offres fibre dans une nouvelle zone

Free propose dès aujourd’hui son offre fibre à plus de 80 420 logements sur plus de 190 communes couvertes par Alliance THD dans l’Aveyron.

Après le département du Lot hier, c’est au tour de l’Aveyron. Le réseau d’initiative publique Alliance THD opéré par Orange Concessions accueille ce 18 janvier les offres fibre de Fibre dans un second département qu’il dessert. Ce RIP couvre, à date, dans l’Aveyron, plus de 126 570 prises raccordables sur les 157 520 qu’il comptera d’ici juin 2023. Sur celui-ci, Free “propose aujourd’hui son offre fibre à plus de 80 420 logements sur plus de 190 communes”, annonce l’opérateur. A terme, Free sera présent sur l’ensemble des prises déployées par le réseau Alliance THD. En zone privée, sur la zone AMII, ses abonnements Freebox en fibre optique sont par ailleurs déjà disponibles sur l’ensemble des logements déployés soit plus de 51 350 logements.

Afin de couvrir 100% des zones moins denses du territoire, les Conseils Départementaux de l’Aveyron, du Lot et de la Lozère ont lancé un appel d’offres. Pour y parvenir, Alliance Très Haut Débit, filiale d’Orange, est chargée de concevoir, réaliser et commercialiser le réseau d’initiative publique via une délégation de service public de 25 ans signée en 2017. Près de 350 000 prises sont concernées dans les trois départements. Free devrait donc officialiser son arrivée très prochainement dans le département de la Lozère.

