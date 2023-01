Abonnés Freebox : Apple rend plus difficile la configuration de son Apple TV pour de nombreux utilisateurs

Depuis une récente mise à jour de tvOS, votre décodeur fait par Apple peut vous demander de valider de nouvelles conditions générales d’iCloud ou de mettre à jour vos paramètres d’identification Apple avec votre iPhone ou votre iPad. Mais comment faire si vous n’en disposez-pas ?

Une limitation qui peut vite rendre l’utilisation de son Apple TV 4K difficile. L’Apple TV 4K réclame parfois une autorisation pour appliquer de nouvelles conditions générales d’utilisation, pour iCloud ou de mettre à jour les paramètres d’identification Apple. C’est le cas depuis une récente remise à niveau logicielle de l’appareil, mais il y a un hic : cette procédure réclame expressément un iPhone ou un iPad tournant sous iOS 16.

Une situation qui n’a pas vraiment plu à un utilisateur qui a partagé son expérience sur Twitter. Chris écrit ainsi “je possède une Apple TV. Je ne possède pas un seul autre appareil Apple. A chaque fois que je démarre mon Apple TV je vois ce message s’afficher. Qu’attendez-vous que j’y fasse Apple ?” en partageant son écran.

Une situation qui pourrait arriver à d’autres puisque si beaucoup d’utilisateurs d’Apple TV possèdent un autre appareil de la marque à la pomme, ce n’est pas le cas pour tout le monde. D’autant plus qu’il est nécessaire de disposer d’un appareil tournant sous iPadOS 16 ou iOS 16, excluant ainsi également les modèles plus anciens de smartphones et tablettes du fabricant.

Ces messages peuvent être temporairement ignorés, mais réapparaîtront fréquemment jusqu’à ce que vous ayez enfin réalisé la manipulation. De plus, certains fonctionnalités du système peuvent ne pas être disponibles tant que vous ne l’avez pas accepté. Que faire alors si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser un iPhone ou une tablette connectée au compte pour valider la demande ?

A la suite de son tweet, Chris a pu échanger avec les équipes du fabricant qui lui ont donné une marche à suivre alternative pour son problème lié à iCloud. Se rendre dans les paramètres de l’Apple TV, dans la section utilisateurs et comptes puis cliquer sur “utilisateur” et enfin iCloud dans ce cas précis. Il faudra ensuite se déconnecter et se reconnecter à nouveau. Il affirme qu’après avoir réalisé cette manipulation, le problème été résolu. Cependant, rien n’a encore été indiqué dans le cadre d’un message vous réclamant de mettre à jour votre identifiant Apple.

Pour rappel, l’Apple TV 4K est proposée par Free en option en tant que décodeur principal pour les abonnés Delta et Pop et en tant que player secondaire en multi-TV.

Source : 9to5Mac

