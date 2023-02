Free annonce le lancement de ses offres fibre sur un nouveau RIP opéré par SFR

Plus de 30 millions de prises raccordables et plus de 4,5 millions d’abonnés fibre, Free est aujourd’hui le premier opérateur alternatif sur le segment en France, derrière Orange. Afin d’être accessible à tous les Français, l’opérateur de Xavier Niel poursuit son arrivée progressive sur les RIP. Il y a quelques jours, Free a ouvert la commercialisation des logements déployés par le RIP Loiret Fibre, réseau Lysséo, opéré par XP Fibre.

“Sur ce réseau, Free propose aujourd’hui son offre Fibre à 14 000 logements sur 25 communes, notamment à Ferrières-En-Gâtinais, Ouzouer-sur-Loire, Nogent-sur-Vernisson, Corbeilles et Cepoy, soit 16% des logements déployés à date par Loiret Fibre. A terme, Nous serons en mesure de proposer nos offres ur la totalité des logements déjà déployés à ce jour et qui seront déployés à l’avenir sur le réseau Lysséo”, explique l’opérateur.

Ce déploiement vient renforcer la présence de Free en Fibre sur le département puisque qu’il couvre déjà depuis quelques années les agglomérations d’Orléans et de Montargis, où son offre Fibre est accessible à plus de 166 000 logements. De plus, depuis quelques mois, Free est présent sur le RIP Loiret THD, réseau Lysséo, où son offre est accessible à plus de 79 000 logements. Ainsi, sur le département du Loiret, c’est dorénavant près de 260 000 logements qui peuvent bénéficier de la Fibre Free. Dans toutes ces zones, les entreprises desservies par les réseaux FTTH et intéressées par la Fibre sont éligibles à l’offre de Free Pro.