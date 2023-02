Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues : la croissance du marché mobile ralentit, les abonnés changent moins d’opérateur

L’Arcep lève le voile sur son observatoire des services mobiles au 4e trimestre.

Une croissance au ralenti pour deux raisons. “Sur le marché métropolitain, le nombre de cartes SIM s’élève à 79,9 millions, en hausse de 80 000 cartes en un trimestre, contre +570 000 au quatrième trimestre 2021“, annonce le régulateur dans son nouvel observatoire des services mobiles au 4e trimestre 2022.

Cette croissance modérée en métropole provient de la résiliation des 260 000 cartes SIM post-payées grand public inactives, mais également du net ralentissement de la croissance de ce segment de marché. Le nombre de cartes prépayées, qui représente 9 % du nombre de cartes SIM en France métropolitaine, connaît en revanche un recul limité de – 24 000 cartes, à l’image du quatrième trimestre 2021 (- 55 000 cartes).

Par conséquent, le marché est moins dynamique à l’heure où les opérateurs augmentent majoritairement leur prix, un an après la croissance élevée en 2021 en lien avec le rebond de l’activité économique.

“Les ventes brutes, qui avaient progressé de 3 % en 2021, diminuent de 5 % en un an au quatrième trimestre 2022. Parallèlement, le nombre de numéros portés se contracte de 17 %. En revanche, la part des utilisateurs mobiles libres d’engagement augmente de 2,3 points en un an, un rythme stable, pour atteindre 76 % de clients non engagés tous segments de marché confondus. Cette part atteint 83 % auprès de la clientèle grand public (+3,0 points en un an)”, explique l’Arcep.

S’agissant des cartes SIM dédiées à la clientèle des entreprises, la croissance de ce segment de marché, particulièrement élevée depuis deux ans, se maintient à un taux stable de + 6,4 % en un an. Au 31 décembre 2021, le nombre de cartes SIM de ce segment s’élève à 11 millions, soit 13,7 % du nombre total en France métropolitaine.

