Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les Freebox se mettent à jour, Oqee débarque sur les navigateurs

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Nouveau : Free permet désormais aux abonnés Freebox d’accéder à toutes les chaînes et replays d’Oqee sur le web (Google Chrome, Firefox, Safari et Microsoft Edge. Découvrez notre test… Free a lancé une mise à jour 4.7.4 du serveur de toutes les Freebox avec une nouveauté sur la consommation d’énergie pour les abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Pop. Plus d’infos… Freebox Pop : une mise à jour d’Oqee apporte des améliorations à son interface TV. Au programme, l’ajout des secondes lors du time shift d’une vidéo direct au sein du lecteur vidéo et la correction un problème lié à la qualité d’image après une publicité dans les replays. Plus d’infos… Une nouvelle version de l’application officielle Freebox Connect vient d’être déployée en version bêta pour les utilisateurs sur iOS via Testflight. Dans la partie téléphone, votre numéro de téléphone et la durée des appels apparaissent désormais. Pour les messages vocaux, retrouvez désormais les messages laissés sur votre ligne fixe. S’agissant du WiFi, les informations WiFi ne sont désormais plus disponibles lorsque celui-ci est désactivé, afin d’augmenter l’économie de consommation électrique de la coupure planifiée du WiFi. Plus d’infos… Free propose à nouveau l’Apple TV 4K à ses nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta. Plus d’infos… Freebox : Le service pour les amateurs de musique classique et de Jazz “Vialma” est offert durant 1 mois pour tous les abonnés. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : deux jeux PC supplémentaires disponibles gratuitement, Divine Knockout et Aerial_Kinght’s Never Yield. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile propose un nouveau smartphone avec une promo. Il s’agit du Honor Magic 5 Lite, proposé pour 379€ au comptant. une offre de remboursement est disponibleet permet de bénéficier de 60€ remboursés pour toute commande entre le 08 février et le 15 mars prochain. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Subventionnement mobile : Free Mobile fait condamner Bouygues Telecom à plus de 300 millions d’euros d’amende. Plus d’infos…

Iliad a la confiance des investisseurs et annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros. Plus d’infos…

Free : nomination de Nicolas Thomas au poste de directeur général de Free. Plus d’infos…

