Iliad annonce une réorganisation de sa direction pour accompagner son développement

Le Groupe Iliad fait évoluer ses structures de management “dans un contexte de croissance soutenue de ses activités et d’affirmation de sa dimension européenne”.

Iliad a annoncé ce soir que Thomas Reynaud, le Directeur Général du Groupe, avait nommé ce jour Nicolas Thomas au poste de Directeur Général de Free. Par ailleurs, Thomas Robin devient quant à lui Directeur Financier de Free.

Nicolas Thomas et Thomas Robin exercent des responsabilités depuis plus de dix ans au sein du Groupe Iliad, à la fois en Italie et en France. Leur nomination témoigne de la volonté continue du Groupe de faire progresser en interne ses collaborateurs, dans toutes les fonctions, et dans tous les métiers.

Dorénavant, le Groupe précise qu’il disposera ainsi d’une direction générale dédiée pour chacun de ses opérateurs dans les différents pays d’implantation, en France, en Italie et en Pologne. La nouvelle organisation entrera en vigueur le 6 mars 2023.

La Direction Générale Groupe, autour de Thomas Reynaud, Directeur Général, et Nicolas Jaeger, Directeur Général Délégué, supervisera l’ensemble des pays et filiales, s’assurera du bon suivi du plan stratégique, du plan climat, et préparera les développements futurs.

A l’occasion de cette annonce, Thomas Reynaud a expliqué que «cette évolution est très logique. Il est bon, dans un moment où notre Groupe atteint près de 17 000 collaborateurs au service de près de 46 millions d’abonnés, que chaque opérateur ait sa propre structure de management. Cette évolution doit s’accompagner de plus d’échanges de bonnes pratiques entre les opérateurs des différents pays. C’est la clé pour que le Groupe iliad s’affirme parmi les leaders européens, en étant toujours plus innovant, toujours plus au service de ses abonnés et toujours plus à l’écoute de ses salariés. »

