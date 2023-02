myCanal : une nouvelle expérience testée dès la semaine prochaine

Le mode Expert va prendre de la hauteur sur la plateforme de Canal+.

Lancé en 2018, le mode Expert de myCanal vise les abonnés amoureux du sport, en les amenant toujours plus près des terrains ou des circuits à travers une expérience enrichie. En l’activant, il est possible d’avoir une vision en temps réel sur les statistiques d’un match, la composition des équipes, le classement du tournoi ou encore les temps fort.

Disponible sur le foot, le rugby, la Formule 1, le golf et la Moto GP, ce mode va proposer une nouvelle expérience le 14 février prochain lors match opposant le PSG et le Bayern de Munich en 8e de finale de la Ligue des champions. Comme le rapporte le journaliste médias de L’Equipe, Sacha Nokovitch, le flux de la caméra “tactique” sera disponible sur la plateforme via le mode Expert, en plus de la “Spidercam”. De quoi se rendre compte de manière plus précise des systèmes de jeu mis en place par les équipes.

🎥⚽️ Le flux de la caméra « tactique » dispo sur MyCanal pendant le direct de PSG-Bayern, @_Dan_Perez_ saute au plafond 😉 pic.twitter.com/RvUJnVNfDB — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) February 7, 2023

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.

La plateforme propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox