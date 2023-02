Google officialise son concurrent à ChatGPT

La guerre de l’IA est lancée, Google présentera bientôt Bard, son agent conversationnel sous intelligence artificielle.

Une annonce qui va faire bouger le milieu de la tech. Sundar Pichai, PDG de Google a annoncé hier l’arrivée de Bard, un agent conversationnel semblable à ChatGPT dans les prochaines semaines.

Dans cette optique, le moteur de recherche de la firme de Mountain View doit être repensé pour accueillir l’outil. Bard fonctionne en se basant sur un modèle de langage neuronal conversationnel développé par Google. Il doit être capable de comprendre les textes et leurs signification, mais aussi d’emmagasiner des connaissances avant de les compiler de manière synthétique.

Une fois intégré à Google, il pourra ainsi répondre aux questions des internautes de manière personnalisée. Dans le but d’une consommation moindre de ressources, Bard doit d’abord être lancé avec une version plus légère de son modèle, qui “nécessite beaucoup moins de puissance de calcul, ce qui nous permet de l’étendre à un plus grand nombre d’utilisateurs et d’obtenir davantage de retours” explique le PDG.

Bard est pour l’instant réservé à des “testeurs de confiance” avant une sortie publique dans le semaines à venir.

Source : Les Numériques

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox