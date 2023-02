OnePlus dévoile sa première tablette tactile

Le fabricant chinois a dévoilé une toute nouvelle gamme de produits, dont des smartphones, des écouteurs mais aussi sa toute première tablette tactile: la OnePlus Pad.

Dans une conférence s’étant déroulée en amont du MWC de Barcelone, OnePlus entend faire sensation avec son premier pas dans l’univers des tablettes avec un produit se différenciant de la concurrence.

Sur le design tout d’abord, la OnePlus Pad propose des bordures arrondies assez fine (6.54 mm), permettant ainsi une couverture de l’écran de 88%¨de la surface avant. C’est d’ailleurs sur ces tranches fines que l’on trouve la caméra frontale. La tablette est disponible dans un seul coloris : vert.

A l’arrière justement, OnePlus fait le choix de placer le module photo centré en haut de la tablette, contrairement à de nombreuses concurrentes qui coincent le bloc dans un coin.

Place à l’écran, qui propose une dalle de 11.61 pouces supportant la Dolby Vision avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Assez impressionnant, cette qualité d’image peut laisser présager des usages comme le cloud gaming. A noter également la possibilité d’utiliser un stylet et un clavier.

En terme de caractéristiques techniques, la OnePlus Pad embarque un SoC Dimensity 9000 de MediaTek avec une RAM de 12Go permettant à la tablette de faire tourner OxygenOS, la surcouche Android du fabricant. Le tout soutenu par une batterie de 9510 mAh, avec la promesse d’une autonomie de 14.5 heures de lecture vidéo et un mois en veille. Pour la recharger, comptez sur une charge 67W permettant de passer de 0 à 100% en 80 minutes.

Pour l’heure, les inconnues sont malheureusement les dates de lancement et le prix de cette OnePlus Pad. Réponse “dans les semaines à venir“, pour cette tablette qui semble cependant se trouver davantage dans les produits haut de gamme. D’après les informations de The Verge, les précommandes aux USA, en Europe et en Inde doivent être lancées en avril.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox