Quand une Livebox remplace une Freebox, tout capote chez le docteur

Un imbroglio prive une maison de santé, récemment reprise par un docteur, de téléphone et d’internet depuis deux semaines. Orange et Free sont dans le viseur.

Face à un manque important de médecins à Frangy-en-Bresse dans le département de Saône-et-Loire, un ex-médecin a décidé de sortir de sa retraite pour reprendre son activité à la maison de la santé, de quoi ravir les habitants. Si les premiers patients étaient attendus à partir du 23 janvier, rien ne s’est passé comme prévu. Le changement d’opérateur a capoté, privant l’établissement de connexion fixe.

« La structure était équipée d’une Freebox depuis 2021. Mais elle fonctionne mal, et il n’y avait plus d’internet du tout. J’ai décidé de résilier. Entretemps, le docteur Barault avait fait installer une box Orange dans son cabinet, qui a bien fonctionné pendant 48 heures. Sauf que Free est venu réparer sa box en panne, mais a coupé celle d’Orange», explique dans les lignes du Journal de Saône et Loire Bresse, la maire de Frangy. De son côté, Free n’est pas de cet avis et assure ne pas retrouver de de trace de l’intervention d’un technicien.

Si Orange s’est engagé à rétablir la ligne, l’opérateur historique n’a cessé de repousser son intervention, laissant le médecin dans l’embarra. Refusant de donner son numéro de portable aux patients, ce dernier a fait part de son indignation, « je ne peux pas commencer à travailler. je n’ai jamais vu ça. Ce n’est pas une baraque à frites qu’on a installée. C’est un cabinet médical qui ne peut pas fonctionner. »

En attendant de trouver une solution, les habitants ont été invités à prendre rendez-vous directement auprès de la mairie, une situation ubuesque. Finalement une intervention est prévue ce 8 février. Une porte-parole d’Orange a donné le son de cloche de l’opérateur pour expliquer le pourquoi du comment : « il y a eu un problème de synchronisation de la bascule de la ligne entre Free et Orange. Normalement, le nouvel opérateur fait à la fois la déconstruction de l’ancienne ligne et la construction de la nouvelle. Là, la demande de création de ligne s’est faite avant que l’ancienne ligne ne soit désactivée. » Le FAI reconnaît toutefois que le délai d’intervention a été bien trop long, tout en s’excusant “pour la gêne occasionnée”.

