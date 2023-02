Freebox TV : une chaîne de sport va évoluer

Disponible sur les Freebox, la chaîne MCS Extrême devrait fusionner avec plateforme OTT MCS Basket pour devenir la chaîne MCS Sports TV.

Après une expérience dans le linéaire, le groupe MCS s’est réinventé en se lançant dans la vidéo à la demande de sports avec le lancement en 2021 de la chaîne MCS Extrême en streaming dans un premier temps, puis sur les Freebox. En parallèle, le groupe a lancé MCS Basket, une plateforme sur abonnement, uniquement en OTT, qui permet de suivre des matchs de basket de différents championnats sur son écran en toute mobilité.

Selon le compte Twitter bien informé PDS TV News, les deux plateformes vont fusionner dès le mois de mars pour devenir une chaîne généraliste de sport : MCS Sports TV.

Pour l’heure, MCS Extrême est proposée à la carte sur les Freebox (canal 186) au tarif de 1,99€/mois, elle diffuse des centaines d’heures de programmes de sports extrêmes : Skate, Surf, Snow, BMX, FMX, Roller, wingsuit… et de nombreux : Fise, Xgames, Nitro Circus, WSL, Street Leagues Skateboarding. Les programmes en direct Live tous les weekends et des documentaires, reportages et émissions sont à découvrir tout au long de la semaine.

