Les internautes se lâchent sur les réseaux : la mamie du Cantal out pour la nouvelle Freebox, Orange est le boss selon ChatGPT

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Adieu Georgette, son compte Twitter n’est plus. Après plusieurs années d’absence sur Twitter, la mamie du Cantal avait fait son retour en 2018 et ce quelques mois avant la sortie de la Freebox Delta. Elle a même fait tourner la tête de nombreux freenautes en postant une capture d’écran de l’interface de la Freebox Delta environ deux semaines avant sa présentation. On se souviendra de la réponse de Stéphane Richard, interrogé à propos du lancement de Free Mobile « tout ne se résume pas à un prix […] La mamie du Cantal n’a pas besoin de la même offre qu’un geek à Paris. Free ne va pas rafler tous les clients avec une offre unique. Nous, nous essayons de proposer la meilleure offre pour chaque catégorie d’utilisateur » Depuis, cette fameuse Mamie du Cantal a fait le buzz sur Internet avec un compte Twitter puis différents sites à son nom. En 2020 à l’occasion de la fête des grand-mères, Free lui a même susurré des mots doux.

Tiens je n’avais pas remarquer, @MamieDuCantal n’est plus sur Twitter 😢 pic.twitter.com/yVgYs5vPRu — Tiino-X83 (@TiinoX83) February 8, 2023

Mais qui est meilleur opérateur de téléphonie mobile ? La question a été posée à ChatGPT. Et c’est Orange qui remporte la partie. L’Arcep le confirme dans son observatoire annuel.

Du 6 au 8 février, ce sont tenues les journées mondiales sans téléphone portable. Canal+ en a profité pour twitter dans les abribus.

Hier c'était la #JournéeSansTéléphone. Bon, on a peut-être pris ça un peu trop au sérieux… pic.twitter.com/WgUAVRZpG8 — CANAL+ (@canalplus) February 7, 2023

Les techniciens qui souhaiteraient imiter ce plat de nouilles, n’y arriveraient pas. Xp Fibre de SFR a du pain sur la planche, la remise en état va prendre du temps.

Au secours @Xavier75 ma fibre Free est coupée depuis un mois et vos services se font balader par @XpFibre / @SFR, propriétaire du réseau et de l'armoire dans laquelle se situe le problème.

En même temps, vu l'état de l'armoire…@AlertePelleteuz un avis ? pic.twitter.com/A8kwgVCoru — Rheeeb (@Rheeeb4) February 7, 2023

La provocation d’un abonné Bouygues Telecom ! Reef ne s’attaque pas seulement à Free, l’opérateur factice créé pour écraser Free compte des fidèles chez la concurrence !

Juste pour faire râler le technicien @bouyguestelecom j'attends mon t shirt Bouygues !!!! pic.twitter.com/5U0UjtrcaC — TomyDor (@franzo_tom) February 9, 2023

