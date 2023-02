Salto annonce son clap de fin, il n’est désormais plus possible de s’abonner

Plus de 2 ans après son lancement, le service de SVOD annonce son retrait. En attendant l’officialisation de sa dissolution, la plateforme ne permet plus de nouveaux abonnements.

Lancé en octobre 2020, le service de SVOD français Salto ne permet plus de s’abonner sur les différents supports disponibles. De son côté, Prime Video cesse sa distribution, le service n’est plus disponible. Selon les informations du Figaro, la plateforme de SVOD de France Télévisions, TF1 et M6 devait s’arrêter dans quelques semaines pour tous les abonnés. L’officialisation de sa dissolution est donc imminente. Sur le site de Salto, un simple message d’au revoir met fin à l’aventure : “Il n’est malheureusement plus possible de souscrire à Salto. Merci à tous les abonnés d’avoir partagé avec nous leur envie et leur enthousiasme pour une plateforme de streaming Made in France”. Bouygues Telecom devrait également retirer son offre incluant Salto pendant 6 mois pour ses nouveaux abonnés Bbox.

Aucun accord n’a été trouvé avec un potentiel acheteur pour la reprise de la plateforme de SVOD, la société qui compte près de quarante salariés va être placée en liquidation judiciaire. Après TF1 et M6, France Télévisions s’est désengagé du projet en janvier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox