C’est officiel, France Télévisions quitte Salto, l’avenir de la plateforme est plus qu’incertain

Attendu depuis le début de la semaine, le désengagement de Salto a été officialisé par France Télévisions, après le départ de M6 et TF1 du projet.

La dissolution semble de plus en plus inévitable pour la plateforme de SVOD. Hier, un Comité sociale économique (CSE) central extraordinaire de France Télévisions s’est penché sur la dissolution et la cessation des activités du service lancé en octobre 2020. Si rien n’est encore acté, la présidente de France Télévisions a confirmé qu’il faut céder la plateforme si elle veut survivre.

“La dissolution n’est pas actée, si elle l’est ce ne sera pas devant les instances de France Télévisions mais devant celles de Salto“, a précisé Antoine Chuzeville, représentant syndical SNJ au CSE central. Mais il reconnaît tout de même que faute de repreneur dans les jours ou semaines qui viennent, la dissolution ne pourra pas être évitée. En effet, afin d’éviter de laisser les “salariés dans l’expectative”, pas question de faire trainer cette affaire trop longtemps. Et pour l’heure, malgré un premier intérêt de Canal+ et Amazon qui n’a pas abouti, seule une société espagnole serait candidate et une vente à la découpe serait très peu probable pour France Télévisions.

La question des emplois est également réglée : parmi les 42 salariés en CDI et 8 en CDD, ceux provenant à l’origine d’une des entreprises co-fondatrices seront “repris” si la plateforme est dissoute. “eux qui avaient été recrutés directement par Salto se verront quant à eux “proposer des postes au sein des trois entreprises (TF1, France Télévisions et M6 ; NDLR)” exsplique le représentant syndical.

Source : Europe 1

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox