Free lance une nouvelle mise à jour de son application Freebox Files

Après un passage en bêta test en décembre dernier, des améliorations sont apportées à l’application Freebox Files sur Android.

Disponible sur iOS et Android, Freebox Files permet de gérer et accéder aux fichiers présents sur votre disque dur Freebox ou externe connecté à votre box. Vous pouvez ainsi lire vos contenus de n’importe où, télécharger directement sur votre Freebox, partager vos fichiers et gérer le RAID de votre Freebox Delta.

Une nouvelle version vient d’être déployée pour tous les utilisateurs Android. Elle améliore notamment le mode mosaïque permettant d’afficher vos fichiers en grand dans le gestionnaire grâce à un nouvel icône situé en haut à droite de votre écran. De plus, les informations au clic sur “⁝” d’un fichier ou d’un dossier sont désormais plus fournies, notamment pour être en mesure de lire un nom trop long.

Parmi les plus récentes fonctionnalités à avoir été lancée sur l’application, on retiendra la sauvegarde automatique de photos en novembre et le lecteur de musique en septembre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox