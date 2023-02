Free Mobile propose un nouveau smartphone avec une promo

Après la sortie des dernier Samsung Galaxy S23 très onéreux, un smartphone positionné davantage sur le milieu de gamme fait son arrivée chez l’opérateur : le Honor Magic 5 Lite.

Si vous désirez changer de smartphone sans pour autant dépenser énormément d’argent, une nouvelle proposition est désormais disponible chez Free Mobile. Il s’agit du Honor Magic 5 Lite, proposé pour 379€ au comptant. Descendant du Magic 4 lite 5G lancé en 2022, ce modèle entend surtout améliorer les performances mais aussi proposer un design singulier.

Pour se le procurer, il est également possible de passer par l’offre Free Flex, en réglant 61€ lors de la commande puis 10.99€/mois sur 24 mois. L’option d’achat quant à elle s’élève à 54€ et une offre de remboursement est disponible. Valable tant pour une commande via Free Flex qu’un achat au comptant, elle permet de bénéficier de 60€ remboursés pour toute commande entre le 08 février et le 15 mars prochain. Il suffit pour cela de se rendre sur son espace abonné à l’adresse “mobile.free.fr/account/monODR“, de saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur la facture puis de valider la demande de remboursement. Les modalités sont détaillées dans ce coupon.

Le modèle est proposé avec 128 Go dans un coloris vert et embarque notamment 6Go de RAM et un processeur Snapdragon 695 Gen 2 pour proposer des performances plutôt intéressantes pour la gamme de prix. A noter par ailleurs que ce smartphone embarque la technologie Honor RAM Turbo, permettant d’utiliser 2Go de stockage pour augmenter temporairement sa capacité. Côté système d’exploitation, comptez sur Android S avec une surcouche Magic UI 6.0. Comptez également sur une belle autonomie avec une batterie de 5100 mAh avec une charge à 66W permettant d’obtenir 80% de batterie en 30 minutes. Le modèle est évidemment compatible 5G.

Quid du design ? Avec un écran 6.7 pouces et une dalle AMOLED FDH+ proposant une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraichissement de 120Hz, vous pourrez ainsi profiter de belles images, notamment dans le cadre d’une utilisation en jeu. A l’arrière, ce sont 3 capteurs photos et un flash qui sont de nouveau répartis de façon circulaire, le principal capteur comptant 64 Mégapixels est accompagné d’un capteur macro et d’un ultra-grand angle de 5 mégapixels.

