En images : Free Mobile chausse les skis pour une intervention particulière

Pour intervenir sur un site mobile en montagne, des techniciens Free ont dû effectuer cette semaine plusieurs kilomètres en ski.

Les interventions de techniciens sur certains sites mobiles nécessitent parfois de l’endurance et certaines facultés sportives, surtout en hiver. C’est le cas cette semaine dans la commune de Modane en Savoie. “Nos techniciens Free sont intervenus sur nos équipements du réseau mobile 3G, 4G et 5G pour corriger une inversion de secteurs et effectuer une vérification complète des bretelles”, annonce aujourd’hui le compte officiel Free_1337 sur Facebook.

Seul hic, ces antennes sont situées aux abords d’un ancien fort militaire, “accessible uniquement en ski de randonnée en hiver et sur plusieurs kilomètres”. De quoi ajouter une difficulté supplémentaire dans le déroulement de l’intervention. Les images parlent d’elles-mêmes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox