Free lance une mise à jour du serveur de toutes les Freebox avec une nouveauté

La consommation d’énergie se réduit sur les Freebox Révolution, Pop et mini 4K.

C’est la première mise à jour Freebox de l’année. Une nouvelle version 4.7.4 est actuellement déployée sur le serveur des Freebox Révolution, Pop, Delta, mini 4K et One. Pour en profiter, veuillez redémarrer votre boîtier. Au rang des nouveautés, les développeurs ont activé le mode ethernet EEE (802.3az) pour réduire la consommation d’énergie sur les Freebox Révolution, mini 4K et Pop. Mais pas seulement puisque l’opérateur annonce dans le même temps une réduction de la consommation d’énergie en connexion fibre via désactivation totale du module DSL sur les serveurs de ces mêmes box.

Des soucis techniques ont également été résolus comme sur l’augmentation de la taille max du champs cloud-init dans Freebox OS. Le problème sur un XSS dans l’interface admin des Freebox a été corrigé. Enfin, les abonnés ayant constaté une modification au redémarrage des mappings de ports vers les IP attribuées (clients VPN), ne devraient plus rencontrer ce problème.

