Abonnés Freebox et Prime : deux jeux PC supplémentaires disponibles gratuitement

Amazon propose désormais de nouveaux jeux chaque semaine pour ses abonnés Prime. Depuis aujourd’hui, quatre titres en tout sont proposés.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop ainsi qu’aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming. Après le changement de modèle pour passer à des nouveaux jeux disponibles chaque semaine, c’est à nouveau l’occasion de découvrir ce que propose Prime Gaming.

Morrowind et Onsen Master sont ainsi encore disponibles, pour respectivement 20 et 26 jours et les deux titres mis à disposition aujourd’hui peuvent être récupérés pendant 33 jours.

Du combat et de la plateforme dans DKO : Divine Knockout

Un gameplay vif et nerveux Mettez les divinités KO dans ce jeu de combat qui combine plateformes et vue à la 3e personne. Ici, on voltige dans tous les sens ! Tout le monde est tout petit, mais surtout… tout-puissant. Une fois votre adversaire fragilisé, vos coups l’envoient voltiger hors de l’arène ! Le concept s’inspire des jeux de combat en 2D, mais grâce à la vue à la 3e personne, vous vous retrouvez au cœur de l’action.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur vos jeux puis sur activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Courez, sautez, foncez sans vous arrêter dans Aerial_Kinght’s Never Yield

Pas de temps de repos dans cette sélection ! Aerial_Knight’s Never Yield est un jeu en side-scrolling 3D dont le gameplay est semblable à celui d’un runner classique. Le jeu possède une histoire captivante qui pousse les joueurs à ne jamais s’arrêter. Vous pouvez donc faire diverses acrobaties et créer des combinaisons impressionnantes mais prenez garde aux défis qui vous attendent. Aerial_Knight’s Never Yield est fait pour les amateurs de speedrun, tout en offrant une expérience agréable aux joueurs occasionnels.



our accéder à ce titre, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox