Abonnés Freebox et Prime : 2 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un opus d’une saga culte

Onsen Master est un jeu de gestion de clientèle de bains thermaux dans lequel les joueurs sont chargés de redonner un nouveau souffle aux sources thermales de l’île imaginaire d’Izajima ! Créez des ingrédients en fonction des besoins de vos clients, retissez des liens entre les communautés vivant aux alentours de chaque onsen et découvrez le monde surnaturel duquel elles ont été déconnectées depuis trop longtemps. Un jeu qui rappellera aux amateurs le film le voyage de Chihiro, avec une direction artistique assez plaisante. 

Pour accéder à ce titre, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.