Twitter lance son abonnement “Blue” en France

Une certification payante pour près de 10€/mois grâce à Twitter Blue.

Une des décisions qui a fait beaucoup parler d’elle concernant le réseau social vient d’arriver sur le marché français ce vendredi. L’offre payante Twitter Blue est désormais disponible et offre le fameux badge bleu de certification pour 11€/mois depuis l’application et 8€ en passant par le site internet. Une différence de prix causée par les commissions prélevées par Apple et Google sur leurs paiements passant par leurs magasins d’applications.

En passant par le web, vous aurez le choix également avec un abonnement annuel avec 84€ à l’année mais il y a un hic. Ces tarifs sont affichés hors-taxe, et l’abonnement coûtera donc en fait 100.80€ à l’année. La pratique, illégale en France, est déjà vivement critiquée.

Qu’apporte cet abonnement à l’utilisateur ? Leurs posts peuvent ainsi bénéficier d’une meilleure exposition de leurs tweets qui s’afficheront “en haut des réponses, des mentions et des résultats de recherche“. Les abonnés Twitter Blue recevront également “deux fois moins de publicités” dans leur fil d’actualités et se voient réserver la possibilité de publier des vidéos plus longues et en full HD. De plus, ils pourront éditer un Tweet jusqu’à cinq fois dans les 30 minutes suivant sa publication.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox