Free met à jour Oqee sur Android et iOS avec une nouveauté

La version mobile d’Oqee intègre désormais la VOD et la SVOD sur smartphones et tablettes.

Free a déployé une nouvelle version de son application permettant l’accès aux chaînes de votre abonnement Freebox sur les appareils mobiles. Disponibles sur les appareils Apple (à partir d’iOS 12) et Android (Android 7.1 et plus), ces mises à jour ajoutent l’accès aux services de vidéo à la demande directement sur Oqee.

Ainsi, une fois cette version téléchargée, la VOD et la SVOD sont désormais consultables sur Mobile et Tablette via le menu parcourir. De plus, l’onglet dédié à la vidéo à la demande a été rajouté à la section “Ma Liste” pour vous donner accès à vos contenus achetés ou loués et aux services souscrits. Sur iPhone et iPad, vous pouvez également retrouver la gestion des abonnements SVOD directement depuis les réglages. La mise à jour Android ajoute également des secondes lors du time shift d’une vidéo en direct au sein du lecteur et corrige un problème lié à la qualité d’image après une publicité dans les replays.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox