Free annonce l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center en Île-de-France

Free inaugurera prochainement une nouvelle boutique à Neuilly-sur-Seine.

“Bientôt une boutique Free” à Neuilly-sur-Seine, a fait savoir le 3 février l’opérateur sur Twitter. L’occasion pour lui de lancer les recrutements de manager et conseillers. Cette de 60 000 habitants est située dans le département des Hauts-de-Seine, elle est limitrophe de la ville de Paris au nord-ouest.

A Paris, s’il a fermé définitivement en juillet 2021 le vaisseau amiral de ses Free Centers au sein son siège social, l’opérateur compte aujourd’hui dans la capitale 8 magasins, avenue du général Leclerc dans le 14e arrondissement, Bastille (12e), rue du Commerce (15e), rue des Ternes (17e), rue de Rennes (6e), Forum des Halles (1er), République (10e), Italie Deux (13e) et Saint-Lazare (9e).

En Île-de France, l’opérateur dispose aujourd’hui plus de 30 boutiques. Dans la région, Free emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les collaborateurs des boutiques, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance. Aujourd’hui, plus de 15% du réseau de Free Centers est situé en Île-de-France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox