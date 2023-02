Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une évolution pour faciliter la vie à certains abonnés Freebox, l’eSIM désormais accessible en un clic

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Frissons Extrêmes : Free lance son “Netflix du X” sur la Freebox Pop. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 2 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un opus d’une saga culte (The Elder Scrolls III : Morrowind). Plus d’infos…

Free a déployé une nouvelle version de son application permettant l’accès aux chaînes de votre abonnement Freebox sur les appareils mobiles. Disponibles sur les appareils Apple (à partir d’iOS 12) et Android (Android 7.1 et plus), ces mises à jour ajoutent l’accès aux services de vidéo à la demande directement sur Oqee. Plus d’infos…

Free simplifie la résiliation et permet de renvoyer gratuitement et plus simplement sa Freebox via un QR code. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile permet désormais de passer simplement à l’eSIM pour les anciens abonnés sur l’espace abonné, les secondes lignes son aussi concernées. Plus d’infos…

Les nouveaux Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra débarquent chez Free Mobile. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Cartoonito : Warner Bros. Discovery va lancer une nouvelle chaîne TV sur les Freebox et box des autres opérateurs. La chaîne Boing va disparaître. Plus d’infos…

Energies renouvelables : Free signe un contrat d’achat d’électricité avec ENGIE sur le long terme. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox