Free Mobile : l’eSIM est également disponible pour les lignes secondaires depuis l’espace abonné

L’eSIM disponible pour toutes vos forfaits Free Mobile.

Nous vous informions lundi qu’il était dorénavant possible de souscrire à une eSIM directement depuis l’espace abonné Free Mobile. Si cette solution est proposée pour votre forfait principal, Free nous précise qu’elle l’est également pour les lignes secondaires. En effet, chez Free Mobile il est possible de souscrire à un ou plusieurs forfaits supplémentaires rattachés au compte principal. Cela permet notamment aux abonnés Freebox de bénéficier de 3 autres forfaits mobile au tarif réduit de 15,99€/mois avec data illimitée (au lieu de 19,99€/mois).

Si vous êtes déjà abonné et que vous souhaitez souscrire une eSIM sur une nouvelle ligne secondaire (sous réserve que le téléphone de la ligne secondaire soit compatible eSIM) il suffit de suivre les étapes suivantes :

• connectez-vous sur votre Espace Abonné mobile

• rendez-vous à la rubrique Mon compte>Mes lignes secondaires> commander

une nouvelle ligne

• choisissez votre forfait

• choisissez le format eSIM et finalisez votre souscription

• Pour activer votre eSIM et l’installer sur votre smartphone : scannez le QR

code de téléchargement avec l’appareil photo de votre téléphone et saisissez

le code de confirmation affiché sur l’écran de l’Espace Abonné.

Et retrouvez notre tutoriel de la procédure de souscription à l’eSIM pour les abonnés qui souhaitent remplacer leur carte SIm par une eSIM.

Mais c’est quoi l’eSIM ?

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors “virtuelle”, avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox